Дмитрий Губерниев: У многих складывается впечатление, что Иверсен – липовый чемпион

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал несогласие норвежского лыжника Эмиля Иверсена с решением жюри FIS дисквалифицировать его партнера по сборной Йоханнесом Клэбо по итогам марафона на 50 км в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Напомним, что инцидент произошел на финише гонки – норвежца признали виновными поломке палки россиянина Александра Большунова. В итоге результат Клэбо, завоевавшего золото, был аннулирован – победителем соревнований стал Иверсен. Большунов завоевал бронзу.

– Должен был выиграть точно не Иверсен. Он, конечно, молодец, что дотерпел. Однако у многих складывается впечатление, что он липовый чемпион. Он ни при каких обстоятельствах не мог быть ни первым, ни вторым. Только в случае форс-мажора, – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».