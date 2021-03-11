Юрий Бородавко: Большунов не отзывал приглашение Клэбо на свадьбу

- Александр точно не отзывал приглашение и, насколько я знаю, не собирается это делать, оно остается в силе. Свадьба запланирована на конец апреля.

- Как думаете, приедет норвежец на свадьбу после этого случая в марафоне?

- Клэбо очень опасается коронавируса, это может его остановить. Хотя, я не могу залезть к Йоханнесу в голову. Кто знает, может быть возьмет и приедет.

Напомним, Клэбо был дисквалифицирован Международной ассоциацией лыжного спорта за создание помех россиянину Александру Большунову на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе в результате подачи протеста ФЛГР. Позже Норвежская лыжная ассоциация подала апелляцию на это решение, но в среду сам Клэбо эту апелляцию отозвал.