В сборной Норвегии отреагировали на слова Вяльбе о терапевтических исключениях

В сборной Норвегии по лыжным гонкам отреагировали на комментарий президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Напомним, что Вяльбе выразила недовольство по поводу того, что норвежские лыжники регулярно получают терапевтические исключения для употребления препаратов запрещенных Всемирных антидопинговым агентством (WADA).
Вот, что по этому поводу заявил сотрудник медицинской службы сборной Норвегии Ойстейн Андерсен, чьи слова цитирует «МК-Спорт», ссылаясь на Dagbladet:
«Высказывание Вяльбе относительно терапевтических исключений не соответствует действительности».
источник: МК-Спорт