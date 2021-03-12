Дмитрий Губерниев: Говорил же, плотно возьмусь за лыжные гонки — и рейтинг взлетит до небес

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что трансляция мужского марафона в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам стала самой популярной среди зрителей.
«Говорил же, плотно возьмусь за лыжные гонки — и рейтинг взлетит до небес!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Напомним, что в борьбе с Йоханнесом Клэбо на финише марафона ЧМ Александр Большунов сломал палку, норвежца дисквалифицировали за нарушение правил обгона.
Норвежская сборная подала протест, но затем отозвала его по просьбе Клэбо.
В итоге золотым медалистом гонки стал Эмиль Иверсен, серебро досталось Большунову, а бронзовую медаль завоевал Симен Крюгер.