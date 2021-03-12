Александр Большунов: На финише остаются сборная Норвегии и я один

«Чтобы использовать командную тактику, нужно чтобы наши спортсмены все-таки были к финишным разборкам рядом. А у нас получается, что на финише остаются сборная Норвегии и я один. Поэтому командную тактику не удается использовать.

Что сделать, чтобы победить Йоханнеса Клэбо на финише? Мне нужно еще немного потренироваться. Было бы неплохо, если бы мне удалось потренироваться с ним, чтобы в будущем навязать ему борьбу в финишном спурте», цитирует россиянина Sports.ru.

Напомним, на завершившемся в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным гонкам Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне и бронзу в командном спринте.