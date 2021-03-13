Каминский — о дисквалификации Клебо в марафоне: Большунов поступил как финн Йони Мяки

Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо.

— Нарушение правил со стороны Клебо было, на что соответственно отреагировала судейская коллегия. Саша поступил как накануне финн Йони Мяки. Он перекрыл пространство Клебо, а зачем норвежец туда полез – загадка. Наверное, как спринтер рассчитывал проскочить. Его обманули мышечные ощущения. Поэтому они сошлись в одной точке. Вольно или невольно Клебо нарушил правила. Сломанная палка Большунова оказала влияние на результат. Клебо наказан справедливо, — передает слова заслуженного тренера России «МК-Спорт».

Напомним, что мужской марафон на чемпионате мира в Германии выиграл норвежец Эмиль Иверсен, серебро у российского лыжника Александра Большунова, бронзовую медаль завоевал еще один норвежский спортсмен Симен Хегстад Крюгер.