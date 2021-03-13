Юрий Бородавко: Забыть скандал на чемпионате мира поможет только Олимпиада или новый чемпионат мира

Тренер сборной России Юрий Бородавко сказал, что победа в гонке на 15 км на этапе Кубке мира не поможет забыть Александру Большунову финиш марафона на чемпионате мира.

«Станет ли эта победа над Клебо пилюлей к тому, что было на чемпионате мира? Нет. Такого шанса предстоит ждать до следующего чемпионата мира или Олимпиады. То, что произошло тогда на финише, не заживает. И сегодняшняя победа не поможет это забыть», - цитирует Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что во время последней гонки чемпионата мира Большунов после контакта с Йоханнесом Клебо сломал палку на финише и пришел третьим, впоследствии норвежца дисквалифицировали, а россиянин стал серебряным призером.