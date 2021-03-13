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13 марта 15:05
автор: Максим Скороходов

Юрий Бородавко: Забыть скандал на чемпионате мира поможет только Олимпиада или новый чемпионат мира

Победа на этапе Кубка мира не может заменить гонку на чемпионате мира.

Тренер сборной России Юрий Бородавко сказал, что победа в гонке на 15 км на этапе Кубке мира не поможет забыть Александру Большунову финиш марафона на чемпионате мира.

«Станет ли эта победа над Клебо пилюлей к тому, что было на чемпионате мира? Нет. Такого шанса предстоит ждать до следующего чемпионата мира или Олимпиады. То, что произошло тогда на финише, не заживает. И сегодняшняя победа не поможет это забыть», - цитирует Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что во время последней гонки чемпионата мира Большунов после контакта с Йоханнесом Клебо сломал палку на финише и пришел третьим, впоследствии норвежца дисквалифицировали, а россиянин стал серебряным призером.

источник: Чемпионат.com
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