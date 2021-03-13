Александр Панжинский: Большунов хотел доказать всем, что он лучший в дистанционных гонках

Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в Энгадине.

«Замечательная гонка! Это не месть Клебо, та ситуация была гоночным эпизодом, где Клебо был виноват именно по правилам. Сам Александр не держит зла на Клебо, а только на саму ситуацию – золото отдали Иверсену. Но Большунов хотел доказать всем и самому себе, что он лучший в дистанционных гонках на сегодняшний день. Он доказал это очень ярко и красиво, прежде всего, в дуэли с Клебо, когда они пытались оторваться вдвоем в начале заключительного круга. Но Клебо, наверное, понял, что Александр сильнее и откатился в группу преследования. Отрыв у них довольно большой. Завтра будет очень интересная борьба и длинная гонка», - цитирует Панжинского «Чемпионат».

Напомним, что вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (+18,4), третьим его соотечественник Пол Голберг (+18,9). Завтра на основе сегодняшних результатов пройдет гонка преследования на 50 километров свободным стилем.