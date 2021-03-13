Александр Большунов: Выходил на старт с задачей - держать социальную дистанцию от соперников

Член сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов дал комментарий после завоевания золотой медали в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии.

«Когда выходил на старт, мысли были такие, что сегодня не надо нарушать социальную дистанцию, а держаться ото всех минимум на 1,5 метра. Получилось даже больше.

Сегодня я проставил все точки над «и»? Надо было проставить все точки над «и» еще на чемпионате мира, но… Здесь очень классное место и много подготовленных трасс. Также здесь такая же высота, какая будет на Олимпийских играх — 1800 метров. Плюс сегодня были зимние условия, где можно было реально показать свою силу», - сказал Большунов в эфире «Матч-ТВ».

Отметим, что вторым на финиш пришел норвежец Йоханнес Клэбо с отставанием от россиянина в 18,4 секунды.

Напомним, что Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне и четырехкратным призером Олимпийских игр-2018.