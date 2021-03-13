Ступак завоевала золотую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира

В масс-старте на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине победу одержала представительница России Юлия Ступак.
Серебро досталось норвежке Хайди Венг, бронзу завоевала шведка Эбба Андерссон.
Россиянка Татьяна Сорина финишировала девятой.
Наталья Непряева пришла 25-й, Христина Мацокина 32-й.
Вероника Степанова заняла 40 место, Мария Истомина и Евгения Крупицка 52-я и 54-я соответственно.
Лыжные гонки
Кубок мира
Энгадин, Швейцария
Женщины
Масс-старт
10 км, классический стиль
1. Юлия Ступак (Россия) – 25.13,3
2. Хайди Венг (Норвегия) – 7,1
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 8,5
4. Лаура Гиммлер (Германия) – 16,4
5. Джесси Диггинс (США) – 20,7
6. Катарина Хенниг (Германия) – 28,2
7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 29,7
8. Эмма Рибом (Швеция) – 31,9
9. Татьяна Сорина (Россия) – 36,4...
...25. Наталья Непряева (Россия) – 1.21,9...
...32. Христина Мацокина (Россия) – 1.43,7...
...40. Вероника Степанова (Россия) – 1.57,0...
...52. Мария Истомина (Россия) – 2.40,5...
...54. Евгения Крупицкая (Россия) – 2.45,1