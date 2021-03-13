Сергей Турышев: На последнем круге Ступак пошла атаковать, а соперницы стали отсеиваться

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев дал комментарий после победы Юлии Ступак в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии.

«На последнем круге Ступак пошла атаковать, а соперницы стали отсеиваться. На последнем подъеме, если бы она приехала с остальными девушками, то тогда попросили бы ее атаковать по полной.

Американцы, видимо, какую-то тактику хотели попробовать, с самого начала попытавшись оторваться», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что серебро досталось норвежке Хайди Венг, бронзу завоевала шведка Эбба Андерссон.

Россиянка Татьяна Сорина финишировала девятой.