Юлия Ступак: Наша сервис-бригада сработала на миллион процентов. Лыжи работали изумительно

Юлия Ступак прокомментировала свою победу в гонке с массового старта классическим стилем на 10 км.

«Я еще на разминке поняла, что у меня хорошее самочувствие, – рассказал Ступак в интервью для телеканала «Матч ТВ». – На тренировке до гонки по ощущениям поняла, что будет хорошая борьба. Спасибо лыжам. Иногда я их ругаю, иногда хвалю, потому что даю честный отзыв всегда. Сегодня работали изумительно. Большое спасибо нашей сервис-бригаде. Сработала на миллион процентов. По гонке все было хорошо. Я слышала, как Егор Сорин сказал, что мы уходим и начала понимать, что близимся к пьедесталу. Мы приехали чуть пораньше, чтобы акклиматизироваться. Может быть, за счет этого получилось войти в кураж».

Ступак на 7,1 секунду опередила норвежку Хейди Венг, а бронза досталась шведке Эббе Андерссон.

В общем зачете Кубка мира Юлия занимает второе место, на 278 очков отставая от американки Джессики Диггинс.