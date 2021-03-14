Александр Панжинский: Погода позволяла Большунову проявить свои сильные качества

Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал за счет чего российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Александр оказался значительно сильнее всех. Да и погода позволяла ему проявить свои сильные качества. На твердой лыжне Большунову работалось очень комфортно. К тому же стадион в Энгадине находится в горах на высоте 1800 метров: многих здесь просто «выключает», мышцы закисляются намного быстрее. Тем, у кого меньше развиты аэробные качества, приходится тяжелее. Клебо как раз на этом и погорел. На спуске он не успевал восстановить силы, тогда как россиянину хватало нескольких секунд. В результате он с каждым отталкиванием убегал от соперников» - сказал Панжинский в интервью «RT на русском».

Напомним, что сегодня на основе результатов масс-старта пройдет гонка преследования на 50 километров свободным стилем. Ближайшие преследователи Большунова норвежцы Йоханнес Клебо и Пол Голберг выйдут с отставанием от россиянина в 18 и 19 секунд соответственно.