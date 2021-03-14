Александр Панжинский: Большунов превосходит Клебо, но в каждой гонке обыгрывать его невозможно

Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал за счет чего российский лыжник Александр Большунов может обыгрывать норвежца Йоханнеса Клебо.

«Большунов и так превосходит его, но в каждой гонке делать это, конечно, невозможно. Какого-то готового рецепта успеха здесь не существует, ведь соревнования проходят в разных условиях. В Энгадине — горы, а в Оберстдорфе были равнина и мягкая трасса из-за плюсовой температуры. Да и лыжи сегодня могут работать хорошо, а завтра — плохо. Возможно, еще несколько дней назад Большунов не сумел бы совершить такой рывок, а в субботу у него все получилось», - сказал Панжинский в интервью «RT на русском».

Напомним, что в субботу Александр Большунов победил в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине, Клебо стал вторым, отстав от россиянина на 18 секунд. В воскресенье по результатам масс-старта пройдет гонка преследования на 50 километров свободным стилем.