Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21. В ее активе также третье место в дистанционном Кубке мира.

Обладателем Кубка мира стала американка Джессика Диггинс, которая выиграла и дистанционный зачет. Стоит отметить, что Диггинс стала первой американкой, выигравшей «Большой хрустальный глобус».

Третьей в Кубке Мира стала шведка Эбба Андерссон, в дистанционном зачете она - вторая.

Также в десятку общего зачета вошли россиянки Татьяна Сорина (5) и Наталья Непряева (6).

Кубок мира по лыжным гонкам — 2020/21.