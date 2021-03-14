Глеб Ретивых: Надо было готовиться к чемпионату мира правильно. Мы были немного задавленными

Россиянин Глеб Ретивых оценил выступление национальной команды на чемпионате мира, где он занял третье место в командном спринте вместе с Александром Большуновым.

«Надо было просто готовиться к чемпионату мира правильно, подводить себя к лучшей форме. Точнее даже не так, мы-то подготовились, но что-то не так было с нашим состоянием. Надо изучать этот вопрос.

Если судить по мне, то я намного лучше себя чувствовал уже после ЧМ. Вяльбе как в воду глядела, когда говорила, что после турнира мы будем себя лучше ощущать. Получается опоздали немного, не хватило чуть-чуть нам сил. Были в Оберстдорфе немного задавленными», – цитирует лыжника «Спорт-Экспресс».