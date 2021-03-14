Легков, Устюгов, Большунов и Непряева выступят на Югорском марафоне, Клебо получил приглашение

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков, а также лидеры сборной России по лыжным гонкам, включая Александра Большунова, примут участие в Югорском лыжном марафоне, который состоится 10 апреля в Ханты-Мансийске. Также получили приглашения олимпийский чемпион швейцарец Дарио Колонья и лидер норвежской мужской сборной Йоханнес Клебо.

«Сергей Устюгов и Александр Легков однозначно будут выступать на Югорском марафоне. На днях я связывался с Юрием Викторовичем Бородавко, который подтвердил участие не только Александра Большунова, но и других ведущих спортсменов: Алексея Червоткина, Натальи Непряевой и других лыжников из его группы, которые должны приехать в Ханты-Мансийск напрямую из Тюмени. У нас еще есть некоторые задумки, сразу после завершения Кубка мира мы будем проводить переговоры с Клебо и Колоньей, которым на днях будут отправлены приглашения», - цитирует ТАСС Сергея Крянина, одного из организаторов соревнований.

Югорский лыжный марафон проходит ежегодно в Ханты-Мансийске с 2013 года. В этом году призовой фонд турнира составит 1,82 млн рублей.