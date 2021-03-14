Александр Тихонов: На фоне российского биатлона третье место Ступак - просто фантастика.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал третье место российской лыжницы Юлии Ступак в гонке преследования на 30 км в швейарском Энгадине.

«Результат Ступак — большой успех! Надо прервать гегемонию норвежцев. Восторгаюсь! На фоне российского биатлона это просто фантастика. Вчера — 37 место. Думаю, этот рекорд будет нескоро побит. Даже если совсем не выступать, будет лучше смотреться. Раньше немцы и норвежцы волосы рвали и не могли нас обыграть, а теперь мы седьмому месту радуемся», - приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что победу в гонке одержала норвежка Хейди Венг, второй стала шведка Эбба Андерссон.