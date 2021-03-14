Юрий Бородавко: Сезон закончили позитивно

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал выступление сборной России в сезоне 2020/21.

—Закончился очень сложный сезон. Можно подводить итоги. У Саши Большунова есть победа на чемпионате мира, выигран «Тур де Ски», выигран «Большой хрустальный глобус». Российские мужчины в зачете плотной группой впереди в топ-10. Женщины тоже молодцы. Сезон закончили позитивно. Надо сделать правильные выводы по сезону. Наметить перспективы по работе в дальнейшем, местам проведения сбора, подготовке к олимпийским играм, — приводит слова Юрия Викторовича «Чемпионат».

Добавим, что сезон завершился гонкой преследования на 50 км, лучший результат из российских лыжников показал Александр Большунов, придя на финиш шестым.