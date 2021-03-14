Большунов заявил, что пытался тормозить остальных, чтобы обеспечить победу Червоткину

Российский лыжник Александр Большунов сказал в интервью, что лыжи у него были подготовлены не лучшим образом, поэтому он пытался помочь выиграть гонку преследования своему соотечественнику Алексею Червоткину.

«Когда Червоткин пошел в отрыв, я оттормаживал группу. У меня намного хуже катили лыжи даже чем у Алексея, поэтому я ему дал шанс, чтобы он попытался заехать хотя бы в тройку, но у него не хватило сил. Лыжи немного не сработали. Даже на равнинных участках приходилось толкаться в два раза чаще, чем остальным ребятам.Финишная часть была по спуску. Когда я выкатывался, лыжи уже просто останавливались, и было бессмысленно бороться. Я, конечно, пытался, но ничего из этого не вышло», - сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что гонка преследования на 50 км свободным стилем закончилась победой норвежца Симена Крюгера, лучший из россиян - Большунов стал шестым, Червоткин - 19-м.