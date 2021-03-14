Итог Кубка мира-2020/21. Большунов - первый, Якимушкин - второй, Клэбо - третий

Александр Больушунов, выигравший досрочно Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2020/21 в итоге набрал 1765 очков. Помимо общего зачета Большунов выиграл и дистанционных, набрав в нем 921 балл.

Вторым в «тотале» стал еще один россиянин Иван Якимушкин, набравший 800 очков.

Третье место занял, пропустивший немалое количество гонок, норвежец Йоханнес Клэбо (663 балла).

Спринтерский зачет кубка мира выиграл итальянец Федерико Пеллегрино, вторым в нем стал - россиянин Глеб Ретивых, третьим - Большунов.

Стоит отметить, что в десятке общего зачета Кубка мира по итогу сезона находятся шестеро россиян. Артем Мальцев стал пятым, Евгений Белов, Андрей Мельниченко и Денис Спицов заняли места с седьмого по девятое.