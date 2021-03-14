Анфиса Резцова: Российские лыжники здорово провели финальные гонки нынешнего сезона

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступления российских лыжников в нынешнем сезоне.

– Конечно, у нас были слегка негативные моменты по ходу сезона, но финальные гонки наша сборная провела здорово: Ступак завоевала долгожданные медали, Большунов подтвердил, что не лыком шит. До Олимпиады, конечно, больше года, но последние результаты вселяют надежду. Главное, чтобы к нам больше не было претензий по поводу допинга, чтобы не портили нам настроение, – цитирует Резцову «Чемпионат».

Отметим, что россиянин Александр Большунов стал победителем Кубка мира, набрав 1765 очков по итогам всех соревнований. Вторую строчку занял его соотечественник Иван Якимушкин (800 очков).

В десятку лучших среди мужчин попали еще четыре представителя России – Артем Мальцев (5-е место, 604 очка), Евгений Белов (7-е, 590), Андрей Мельниченко (8-е, 586) и Денис Спицов (9-е, 567).

У женщин вторую строчку в общем зачете заняла Юлия Ступак, набравшая 1079 очков. Также в топ-10 оказались россиянки Татьяна Сорина (5-е место, 851) и Юлия Непряева (6-е, 733).