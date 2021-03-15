Александр Бессмертных: Ступак способна «бросить перчатку» Йохауг

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных выразил мнение о шансах лыжницы Юлии Ступак в борьбе с норвежкой Терезой Йохауг.

«Ступак способна «бросить» ей перчатку. Терезе уже 32, и с каждым годом она будет становиться только слабее. Ни один лыжник не может победить этот процесс и удерживать высокие результаты на протяжении всей карьеры.

Рано или поздно победам приходит конец. Юлия же на семь лет моложе и продолжает набирать», - приводит слова Бессмертных RT.

Отметим, что норвежская спортсменка является золотой медалисткой Олимпиады 2010 года и 14-кратной чемпионкой мира.