«Не стоит сбрасывать со счетов Непряеву». Бессмертных – о выступлениях российской лыжницы

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных высказался о том, что российская лыжница Наталья Непряева еще проявит себя и не нужно сомневаться в ней.

«Не стоит сбрасывать со счетов Наталью Непряеву. Да, в гонке преследования в Энгадине она финишировала 39-й, но давайте не забывать, что всего за полтора месяца до первенства планеты россиянка сломала руку. И то, что она успела восстановиться и выйти в Оберстдорфе на старт, уже можно назвать чудом.

Большое спасибо Непряевой и специалистам, которые сделали все, чтобы поставить спортсменку на ноги. По сути, турнир она отбегала на эмоциях. На последний этап КМ у Натальи не осталось ничего», - приводит слова Бессмертных RT.

Отметим, что Непряева является бронзовый призером зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете, двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 в скиатлоне и эстафете.