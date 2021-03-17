Легков считает, что Большунов является спортсменом уроня Фелпса или Болта.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал за счет чего российский лыжник Александр Большунов добивается успехов в соревнованиях.

«В чем феномен Большунова? Бывает такое, что спортсмены рождаются звездами, становятся популярными. Я Сашу сравниваю с Фелпсом или Болтом. Надеюсь, он реализует все свои мечты в жизнь. Такие уникумы рождаются раз в сто лет. Я тоже много тренировался, но бегать так, как он, не получалось», - сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Большунов выиграл два подряд Кубка мира по лыжным гонкам, в этом году он стал впервые в карьере чемпионом мира, также имеет три серебряных и одну бронзовую медаль Олимпийских играх.