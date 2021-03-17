Член комитета Госдумы Свищев сказал, что поднимет вопрос покупки тредбана для Большунова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что поднимет вопрос покупки тредбана для российского лыжника Александра Большунова.

«Обязательно свяжусь с Еленой Вяльбе. Она меня проконсультирует, что это за супермашина, почему так дорого стоит и насколько нужна для подготовки спортсменов. Если она нужна, то обязательно надо поднимать вопрос, чтобы государство приобрело такие тренажеры. Надо приобретать уникальные вещи — это инвестиции в наш спорт», - цитирует Свищева Чемпионат.

Тредбан стоит более 100 тыс. евро, ранее Большунов заявлял, что потратит свои премиальные на его покупку, чтобы еще больше прибавить в конкуренции с норвежскими лыжниками.