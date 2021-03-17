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17 марта 18:19
автор: Максим Скороходов

Член комитета Госдумы Свищев сказал, что поднимет вопрос покупки тредбана для Большунова

Ранее спортсмен заявлял, что потратит на его покупку все свои премиальные.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что поднимет вопрос покупки тредбана для российского лыжника Александра Большунова.

«Обязательно свяжусь с Еленой Вяльбе. Она меня проконсультирует, что это за супермашина, почему так дорого стоит и насколько нужна для подготовки спортсменов. Если она нужна, то обязательно надо поднимать вопрос, чтобы государство приобрело такие тренажеры. Надо приобретать уникальные вещи — это инвестиции в наш спорт», - цитирует Свищева Чемпионат.

Тредбан стоит более 100 тыс. евро, ранее Большунов заявлял, что потратит свои премиальные на его покупку, чтобы еще больше прибавить в конкуренции с норвежскими лыжниками.

источник: Чемпионат.com
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