Дмитрий Губерниев: Конфликты в контактных гонках все равно будут

«Большунову нужно быть более медийным, выучить английский, чтобы говорить с FIS на равных. Не нужны конфликты, они в контактных гонках все равно были и будут, как и нарушения правил. Нужно больше открытости, притягивающей внимание болельщиков», - сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч-ТВ».

Напомним, на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали.

Также российский лыжник второй сезон подряд выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам.