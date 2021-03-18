Олег Перевозчиков: Якимушкин – единственный в моей группе, кто сумел ровно пройти весь сезон

Старший тренер сборной России Олег Перевозчиков прокомментировал второе место в общем зачете Кубка мира нынешнего сезона своего подопечного – Ивана Якимушкина.

Напомним, что 24-летний спортсмен набрал 800 очков и расположился на второй строчке зачета. Первым стал другой россиянин – Александр Большунов, на счету которого 1765 очков. Тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клэбо (663).

– Начнем с того, что Ваня – единственный в нашей группе, кто не болел коронавирусом. И единственный, кто сумел ровно пройти весь сезон. Его восьмое место на скиатлоне, где впереди были пятеро норвежцев, в принципе равно третьему месту в гонке без них. То есть он выступил примерно в свою силу, просто раньше норвежцев не было, а тут они приехали, – цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Отметим, что помимо Якимушкина в группу Перевозчикова на сезон-2020/21 входили следующие лыжники: Сергей Ардашев, Александр Бессмертных, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Антон Тимашов.