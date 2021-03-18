Большунов получит тредбан за счет государства

«После вчерашней новости связался с Еленой Вяльбе и руководством олимпийского комитета. Оказывается, тредбан уже купили, в апреле устройство будет в Москве.

Надо поблагодарить олимпийский комитет и Федерацию — они уже давно подали заявку. В связи с тем, что это оборудование делается не так быстро, оно появится у нас лишь в апреле», — приводит слова Свищева «Чемпионат».

Напомним, ранее российский лыжник Александр Большунов высказал пожелание приобрести лыжный тредбан.

На прошедшем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира Большунов завоевал одну золотую, две серебряных и одну бронзову медали.

Также второй год подряд россиянин побеждает в общем зачете Кубка мира.