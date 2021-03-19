Александр Большунов: Будем разговаривать и решать, за счет чего можно добавить

«Подготовка кардинальным образом не изменится. Не будет большого количества высотных сборов. Будем разговаривать с тренером и решать, за счет чего еще можно добавить. В Пекине примерно та же высота, что в Энгадине.
С Крюковым по поводу пекинской трассы пока не общался», - цитирует Большунова «Матч-ТВ».
Напомним, российский лыжник Александр Большунов в текущем сезоне выиграл одну золотую, две серебряных и одну бронзовую награды на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, а также досрочно победил в общем зачете Кубка мира.
источник: Телеканал «Матч ТВ»