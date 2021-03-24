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24 марта 12:28

Большунов, Устюгов и Дементьев зарегистрировались на Югорский лыжный марафон 

Обладатель кубка мира по лыжным гонкам 2020 и 2021 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2006 года и победитель VII Югорского марафона Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков пробегут марафонскую дистанцию в Ханты-Мансийске 10 апреля.  

Помимо самых знаменитых действующих отечественных лыжников, пробежать дистанцию 50 км на Югорском лыжном марафоне планируют и спортсмены сборной России по лыжным гонкам: Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак.

Среди почетных гостей марафона президент федерации лыжных гонок России, четырнадцатикратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, олимпийский чемпион Михаил Иванов, олимпийский призер Александр Завьялов, а также обладатель высшего титула лыжных гонок – «Король лыж», четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов. Планируется, что «звездные» участники марафона помимо самой гонки смогут также пообщаться и сфотографироваться с другими участниками и болельщиками.

- Марафон – это уникальная возможность лично познакомиться с легендами лыжного спорта, попробовать свои силы на одной лыжне с обладателями олимпийских наград. Уверен, что для всех любителей лыж такая возможность дорогого стоит. Кроме того, внимание первых имен российского лыжного спорта к Югорскому лыжному марафону говорит о его статусе. Марафон уже был частью Кубка мира по лыжному спорту, теперь для всех звезд лыжного спорта становится доброй традицией завершать свой сезон в Югре», - отметил управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Напомним, Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. Лыжники смогут выбрать одну из 3 дистанций – 5, 25 и 50 км. На марафон уже зарегистрировалось более 1500 человек. Призовой фонд гонки составляет 1,82 млн рублей. Денежные призы предусмотрены для победителей марафонской дистанции. Победители на других дистанций получат подарки в виде личной амуниции. Марафон проводится с 2013 года, его организаторами выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Юграмегаспорт», федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер – банк «Открытие».

В числе информационных партнеров - федеральный медиахолдинг 1MI. Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».

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