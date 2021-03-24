Иван Якимушкин: У нас со Спицовым одна тактика - ехать со старта на все деньги

«Положение в общем зачете Кубка мира - самое ценное, чего мне удалось добиться в этом сезоне. Медаль с чемпионата мира - это круто, но в эстафетах они бывают часто.

На чемпионате России планирую бежать все, кроме спринтов. Хотя командный, возможно, побежим с Денисом Спицовым. У нас с ним одна тактика - ехать со старта на все деньги», - цитирует спортсмена «Тюменская арена».

Напомним, Якимушкин является серебряным призером в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.