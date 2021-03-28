Сорина стала победительницей в скиатлоне на чемпионате России

Татьяна Сорина одержала победу в скиатлоне на чемпионате России.
Отметим, что соревнования проходят в Тюмени. 26-летняя спортсменка показала результат 38 минут 4 секунды. Второе место заняла Наталья Непряева – ее отставание составило 30,7 секунды. Тройку лучших замкнула Мария Истомина (+38,3).
Напомним, Сорина является обладательницей серебряных медалей женской эстафеты на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. В прошедшем сезоне она заняла пятое место в общем зачете Кубка мира, набрав 851 очко.
Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 4 апреля.
источник: «Советский спорт»