Сорина выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России

Татьяна Сорина стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате России в Тюмени.
26-летняя спортсменка показала результат 24 минуты 13,2 секунды. Второе место заняла Мария Истомина, проигравшая победительнице 35,4 секунды. Тройку лучших замкнула Анастасия Рыгалина (+54,1).
Ранее Сорина побеждала в скиатлоне в рамках тюменских соревнований. Напомним, что Татьяна является обладательницей серебряных медалей женской эстафеты на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. В прошедшем сезоне она заняла пятое место в общем зачете Кубка мира, набрав 851 очко.
Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 4 апреля.
источник: «Советский спорт»