Артем Мальцев – о победе на ЧР: Было бы круче, если бы Большунов выступал, и я бы его обыграл

Артем Мальцев, ставший победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом на чемпионате России в Тюмени, поделился эмоциями от своей победы в сегодняшних соревнованиях.

Отметим, что 27-летний спортсмен завершил гонку с результатом 33 минуты 0,5 секунды.

– Есть золотая медаль, как можно быть недовольным, если ты стал чемпионом России? Конечно, доволен. Круче куда? Только если бы Большунов выступал, и я бы его обыграл. А пока, считаю, у меня хороший, высокий уровень. Не обидно, что Большунов не вышел старт? Нет, не обидно, – сказал Мальцев после гонки.

В рамках Кубка мира сезона-2020/21 Мальцев занял пятое место в общем зачете, набрав 604 очка. На чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе он завоевал серебряные медали в мужской эстафете.