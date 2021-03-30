Андрей Ларьков: В плане подбора лыж у Большунова есть преимущество

Лыжник Андрей Ларьков прокомментировал свои слова о том, что у Александра Большунова качественнее лыжи, чем у других спортсменов.

«В плане подбора лыж у Александра Большунова есть преимущество. Такова ситуация на сегодняшний момент. У меня с тех пор ровным счетом ничего не изменилось.

На соревнованиях в России разница в лыжах нивелируется, а на этапах Кубка мира она значительна. С чем это связано? На эту тему можно говорить очень долго, дискутировать, и у каждого будет свое мнение. Даже внутри сервис-бригады разные позиции у парней. Но я говорю то, что есть на самом деле, а многие говорят то, что должны сказать, а не то, что думают на самом деле», - приводит слова Ларькова «Чемпионат».

Напомним, что победу в индивидуальной гонке одержал Артем Мальцев, серебро завоевал Иван Якимушкин.

Соревнования в Тюмени продлятся до 4 апреля.