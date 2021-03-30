Бьорн Дэли: Беговые лыжи должны объединяться вокруг свободного стиля

Со свободным стилем слишком дорогой вид спорта стал бы вдвое дешевле. Не нужны будут лыжи для классики, обувь для них и смазка для крепления. Беговые лыжи стали для родителей слишком дорогим видом спорта, по крайней мере, таким же дорогим, как горные лыжи.

В Центральной Европе семья с детьми не катаются классикой. Если побегут на лыжах, то коньковым ходом. Это недооцененная разница между коньковым ходом и классическим. Я думал об этом несколько лет и, к сожалению, считаю, что беговые лыжи должны объединяться вокруг свободного стиля. Так мы могли бы вернуть конкуренцию. Плюс тогда легче будет переключаться между лыжными гонками и биатлоном», — приводит слова Дэли VG.