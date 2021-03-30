Бьорн Дэли: Беговые лыжи должны объединяться вокруг свободного стиля

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ЧМ-2022 - Северная Америка 2-й тайм, 83' Белиз 4 Тёркс и Кайкос 0
ЧМ-2022 - Северная Америка 1-й тайм, 43' Сент-Винсент и 2 Британские Вир 0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Коламбус Блю Д 0 П1 1.62 Х 4.60 П2 4.60
ЧМ-2022 - Северная Америка 02:00 Гренада 0 Американские В 0
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 2.45 П2 1.57
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Флорида Пантер 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.70 Х 4.50 П2 4.20
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Джерси Дэв 0 П1 1.80 Х 4.30 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Рейнд 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.42 Х 4.20 П2 2.50
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Чикаго Блэкхоу 0 Каролина Харри 0 П1 3.20 Х 4.40 П2 1.96
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нэшвилл Предат 0 Даллас Старз 0 П1 2.70 Х 4.00 П2 2.30
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Филадельфия Си 0 П1 1.49 П2 2.70
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.42 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.15 П2 5.80
Товарищеские матчи (сборные) 18:45 Швеция 0 Эстония 0 П1 1.06 Х 13.0 П2 31.0
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.66 П2 2.20
Еврокубок 19:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.30 П2 3.50
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Румыния 0 П1 4.00 Х 3.40 П2 2.03
Англия - Первая лига 19:30 Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.40
Испания - Сегунда 20:00 Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 54.0 Х 15.5 П2 1.05
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.31 Х 5.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 25.0 Х 9.00 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 26.0 Х 7.40 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 9.50 Х 4.20 П2 1.44
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.11 Х 10.5 П2 25.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.67 Х 3.60 П2 6.30
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.70
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 11.0 Х 4.60 П2 1.37
30 марта 22:58
автор: Александр Шульгин

Бьорн Дэли: Беговые лыжи должны объединяться вокруг свободного стиля

Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Бьорн Дэли считает, что будущее лыжного спорта за свободным стилем.

Со свободным стилем слишком дорогой вид спорта стал бы вдвое дешевле. Не нужны будут лыжи для классики, обувь для них и смазка для крепления. Беговые лыжи стали для родителей слишком дорогим видом спорта, по крайней мере, таким же дорогим, как горные лыжи.

В Центральной Европе семья с детьми не катаются классикой. Если побегут на лыжах, то коньковым ходом. Это недооцененная разница между коньковым ходом и классическим. Я думал об этом несколько лет и, к сожалению, считаю, что беговые лыжи должны объединяться вокруг свободного стиля. Так мы могли бы вернуть конкуренцию. Плюс тогда легче будет переключаться между лыжными гонками и биатлоном», — приводит слова Дэли VG.

источник: VG
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