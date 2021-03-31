Марит Бьорген: Мне будет жаль, если классика исчезнет

«Мне будет жаль, если «классика» исчезнет. С тех пор, когда я каталась классическим ходом, произошли безумные перемены. Теперь у 12-летних спортсменов должна быть карбоновая обувь - она им не нужна! Они много смотрят на звездных лыжников, но в конце концов решают родители. Стоит подумать над тем, чтобы у всех была одинаковая смазка. Это будет схожим решением», - цитирует спортсменку «VG».

Напомним, ранее Бьорн Дэли заявил, что в Европе уже мало кто катается классическим стилем. К тому же, при использовании свободного стиля, по его мнению, лыжникам будет проще даваться переход в биатлон.