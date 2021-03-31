Большунов и Терентьев стали чемпионами России в командном спринте

Александр Большунов и Александр Терентьев (Архангельская область) стали чемпионами России в командном спринте.

Вторыми стали Иван Кириллов и Андрей Краснов (Сахалинская область), отставшие на 1,8 сек , третьими Денис Спицов и Иван Якимушкин (Тюменская область-1) с отставанием на 7,6 сек.

В женской части соревнований победу одержали Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина (Тюменская область-1). Вторыми стали Светлана Заборская и Наталья Непряева (Архангельска область), отставшие на 2,2 сек. Третьими - Алена Баранова и Вероника Степанова (СДВФО) с отставанием от победителей на 2,4 сек.