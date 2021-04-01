Дмитрий Свищев: Олимпийский комитет уже оплатил тредбан – пусть Большунов не волнуется

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев сообщил о ситуации с покупкой тредбана для российского лыжника Александра Большунова.

Ранее спортсмен выразил свои сомнения в том, что данный тренажер действительно прибудет в Россию.

– Олимпийский комитет уже все оплатил, поэтому тредбан обязательно доедет до России. У Большунова есть отличная возможность позвонить Вяльбе и обсудить с ней этот вопрос. Она ему скажет конкретную дату привоза этого оборудования в Россию. Это же не в магазин выйти и купить мячик. Тредбан – штучное устройство, которое изготавливается по заказу. Пусть наш лыжник не волнуется, – приводит слова Свищева «Чемпионат».

Отметим, что тредбан стоит более 100 тысяч евро, ранее Большунов заявлял, что потратит свои премиальные на его покупку, чтобы еще больше прибавить в конкуренции с норвежскими лыжниками.

В прошедшем сезоне россиянин во второй кряду стал победителем общего зачета Кубка мира.