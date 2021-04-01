Елена Вяльбе: Тредбан будет функционировать с мая в центре Олимпийского комитета

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о ситуации с покупкой тредбана.

Отметим, что 52-летний специалист подтвердила, что Олимпийский комитет уже оплатил данный тренажер, на покупке которого настаивал Александр Большунов.

– Тредбан приобрел Олимпийский комитет России. Он будет функционировать с мая в инновационном центре Олимпийского комитета, – цитирует Вяльбе «Спорт-Экпресс».

Тредбан необходим для того, что отрабатывать технику своего лыжного хода с использованием классических или коньковых лыжероллеров. Подобный тренажер очень активно используется норвежскими спортсменами.