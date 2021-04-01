Александр Большунов: Отпуск с удовольствием провел бы на лыжах

«Если честно, я отдыхаю на соревнованиях. Потому что на соревнованиях ты уже не тренируешься, ты просто бежишь. Мне все-таки тяжело даются перелеты и общение со СМИ. Это намного хуже для меня.

Промежуток между сезоном и началом подготовки, хоть он и небольшой — около месяца, самый тяжелый для меня. Потому что нужно много дел сделать, которые накапливаются за весь соревновательный период. Соревноваться и тренироваться для меня проще, чем жить обычной жизнью. Вот Петтер Нортуг рано все-таки закончил, мне кажется, потому что у него много энергии осталось, которой можно было еще воспользоваться на соревнованиях.

Я ловлю спокойствие через тренировки. Чем больше, тем лучше. Без тренировок максимум проводил дня три-четыре. В последний раз такое было недавно, когда мы прилетели с финала Кубка мира. Я был три дня в Москве, потом прилетел в Тюмень и начал тренироваться. Отпуск с удовольствием провел бы на лыжах», — рассказал Большунов в эфире канала «Россия 24».

Напомним, в минувшем сезоне Большунов завоевал Кубок мира, а также завоевал четыре награды на чемпионате мира: одну золотую, две серебряных и одну бронзовую.