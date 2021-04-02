Первая команда Тюменской области с Сориной в составе выиграла эстафету на чемпионате России

Первая команда Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам с результатом 56 минут 21,1 секунды. В составе команды выступали Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина.

Второе место заняла первая команда Республики Татарстан (Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко), отставшие от победительниц на 59,5 секунд. Третьей стала сборная Сибирского и Дальневосточного Федерального округа (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова) с отставанием от первого места в 1 минуту 5,3 секунды. Всего три десятых секунды ей проиграла команда из Архангельской области (Светлана Николаева, Наталья Непряева, Светлана Заборская, Екатерина Ядовина).

Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 4 апреля.