Сборная Северо-Западного ФО с Большуновым в составе выиграла эстафету на чемпионате России

Сборная Северо-Западного Федерального Округа выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам с результатом 1:44.02,4. В составе команды выступали Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин и Александр Большунов.
Второе место заняла первая команда Тюменской области (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин), отставшая от победителей на 35,4 секунды. Третьей стала первая сборная Республики Коми (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Ермил Вокуев) с отставанием от первого места в 1 минуту 20,7 секунды.
Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 4 апреля.
источник: «Советский спорт»