Большунов пропустит марафон на чемпионате России

Чемпион мира Александр Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам, которая пройдет 4 апреля в Тюмени.

«Александр Большунов не выйдет на старт марафона на чемпионате России. Четырех дистанций, которые он пробежал на чемпионате России, вполне достаточно», - приводит ТАСС слова тренера спортсмена Юрия Бородавко.

При этом Бородавко отметил, что его подопечный выступит в Югорском марафоне, намеченном на 10 апреля в Ханты-Мансийске.

Таким образом на чемпионате России Большунов выиграл четыре золотых медали - в спринтерской гонке, скиатлоне, командном спринте и эстафете.