Большунов рассказал как прошел для него последний этап эстафеты чемпионата России

Чемпион мира Александр Большунов рассказал о своей тактике на последнем этапе эстафетной гонки в рамках чемпионата России.

«Уходили на последний этап втроем. Потом мы остались вдвоем с Ваней Якимушкиным. Я посмотрел, как лыжи работают, почувствовал свое состояние. На третьем круге сделал основное ускорение, и потом уже доехал до конца», - приводят слова Большунова агенство спортивных новостей «Тюменская арена».

Напомним, что Большунов выиграл эстафету чемпионата страны в составе сборной Северо-Западного Федерального округа. Второе место заняла первая команда Тюменской области, третье - первая сборная Республики Коми.