Истомина выиграла масс-старт на чемпионате России

Победительницей масс-старта классическим стилем на чемпионате России в Тюмени стала лыжница Мария Истомина.
Серебро завоевала Анастасия Рыгалина, бронза досталась Екатерине Смирновой.
Напомним, что в гонке не участвовали Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
Лыжные гонки
Чемпионат России
Тюмень
Масс-старт, 30 км
Классический стиль
Женщины
1. Мария Истомина (Пермский край) - 1:32.39,0
2. Анастасия Рыгалина (Москва - Санкт-Петербург) +40,6
3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +53,3
4. Марина Черноусова (Сахалинская область) +1.15,4
5. Алия Иксанова (Республика Татарстан) +1.35,0