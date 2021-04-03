Елена Вяльбе: Если Шимолина не была в норвежской форме, то тогда к судьям вопросов нет

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию, что Александра Шимолина выступала на чемпионате России в норвежской форме.
«Выглядело все так, что она выступает в норвежской форме, что запрещено правилами. Она говорит, что символики нет? Может быть, я ошиблась. В таком случае к судьям вопросов нет», - приводит слова Вяльбе «СЭ».
Напомним, что победительницей гонки стала Мария Истомина, серебро завоевала Анастасия Рыгалина, бронза досталась Екатерине Смирновой.
источник: «Спорт-Экспресс»