Балахничев - о смерти Загорулько: В России не осталось того, кто сможет продолжить его дело

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал новость о кончине Евгения Загорулько.

«Думаю, что в России практически не осталось того, кто сможет продолжить его дело. Возможно, только его ученики, которые могли бы продолжить славные традиции своего тренера и помочь сохранить прыжки в высоту. Я сильно опечален, сочувствую всем родственникам и ученикам. В такое тяжелое время это очень болезненная утрата для всех нас», - приводит слова Балахничева Sport24.ru.

Отметим, что Загорулько являлся тренером олимпийских чемпионов Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой; чемпионов мира Тамары Быковой, Вячеслава Воронина; чемпионов Европы Дениса Капустина, Александра Шустова; вице-чемпиона мира Данилы Лысенко.