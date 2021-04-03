Йоханнес Клэбо - о возможном бойкоте Олимпиады: Нужно сесть и обсудить это

«Это то, что будет обсуждаться по мере приближения Игр, и тогда нам придется принять решение. Думаю, нам нужно сесть всем вместе с тренерами и персоналом, как одна команда, и обсудить это. Нет ни одного человека, который примет решение самостоятельно, мы должны делать это сообща. Думаю, что мы потратим на это время в ближайшие недели и месяцы», — продолжает Клебо.

Напомним, представители норвежской спортивной академии в газете Aftenposten призвали правительство страны выступить за бойкот Игр из-за несоблюдения прав человека в Китае.